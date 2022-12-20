Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 20 Aralık 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu
Giriş Tarihi: 20.12.2022 16:36

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 20 Aralık 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

Gelinim Mutfakta gün birinci ile çeyrek altın kazananı televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Bugün Arnavut pilavı yapıldı ve çeyrek altın bir geline daha gitti. En yüksek puanı alan gelin yarışmanın gün kazananı olurken “Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte 20 Aralık 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi bilgileri.

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 20 Aralık 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

Gelinim Mutfakta gün birincisi medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunduğu ve hafta içi her gün ekranlara gelen program gündüz kuşağında yer alırken en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki; Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte 20 Aralık 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta Günün Birincisi, en yüksek puanını alarak Yeşim oldu. Yeşim üç gün de ard arda çeyrek altını kazandı.

Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU 19 ARALIK

YEŞİM- 20

ZEYNEP- 26

NAGİHAN- 10

HATİCE- 9

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Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 20 Aralık 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu
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