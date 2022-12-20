Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 20 Aralık 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

Gelinim Mutfakta gün birincisi medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunduğu ve hafta içi her gün ekranlara gelen program gündüz kuşağında yer alırken en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki; Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte 20 Aralık 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu.