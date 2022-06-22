Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı bugün? 22 Haziran puan durumu!
Giriş Tarihi: 22.6.2022 14:29 Son Güncelleme: 5.9.2022 11:54

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı bugün? 22 Haziran puan durumu!

Gelinim Mutfakta Nursel Ergin’in sunumuyla devam ediyor. Her gün yayınlanan programda günün birincisine çeyrek altın veriliyor. Bunu duyan vatandaşlar, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı sorusunu yöneltiyor. Birçok kişi programa başvurmak için sıraya girmiş durumda. Programın sıkı takipçileri, gün gün bu sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Özellikle Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim sorusu önemli. İşte 21 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altın kazanan yarışmacı!

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı bugün? 22 Haziran puan durumu!

22 Haziran Gelinim Mutfakta bugün kazanan henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı bugün sorgulamasının cevabı veriliyor. Her gün yayınlanan yarışmada gün sonunda bir yarışmacı ve kaynanası ödül alarak çeyrek altın alıyor. Haftanın birincisi ise altın bilezik alıyor. Vatandaşlar da Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı sorusunu yöneltiyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı, günün birincisi kim? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI BUGÜN?

Günün birincisi henüz belli olmadı. olunca bu haber güncellenecek.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 21 HAZİRAN?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün Hasret kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta dün çeyrek altını Hasret aldı. Anlık puan durumu şu şekilde:
Aslıhan: 6
Yeşim: 14
Damla: 10
Hasret: 17

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Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı bugün? 22 Haziran puan durumu!
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