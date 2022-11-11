Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 11 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? İşte puan durumu ve elenen isim

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün 7 altın bileziği evine götürecek. Kıyasıya süren rekabette dün üç gelin aynı puanı aldı; çeyrek altını alan gelin kurayla belirlendi. Seyirciler de Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi isim? sorularına yanıt arıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 11 Kasım puan durumu