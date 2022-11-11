Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 11 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? İşte puan durumu ve elenen isim
Giriş Tarihi: 11.11.2022 13:30

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 11 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? İşte puan durumu ve elenen isim

Gelinim Mutfakta elenen isim ve haftanın birincisi bugün belli oluyor. Dün üç gelin de aynı puanı aldı ve kurayla Gelinim Mutfakta çeyreğin sahibi belli oldu. Bugün Gelinim Mutfakta haftanın birincisi olmak için kıyasıya yarış var. Gelinim Mutfakta 11 Kasım 2022 puan durumu ile iki gelin, birinciliği paylaşıyor. Bugün yapılacak yemeklerle kimin kazandığı belli olacak. İzleyiciler de Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bileziğin sahibi kim oldu sorusunu yöneltiyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar…

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 11 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? İşte puan durumu ve elenen isim

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün 7 altın bileziği evine götürecek. Kıyasıya süren rekabette dün üç gelin aynı puanı aldı; çeyrek altını alan gelin kurayla belirlendi. Seyirciler de Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi isim? sorularına yanıt arıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 11 Kasım puan durumu

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 7 altın bileziği alan yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta elenen yarışmacı henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Belli olunca içeriği güncelleyeceğiz.

DÜN GELİNİM MUFTAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta dün üç gelin 13 puanla birinci oldu. Kura sonucu çeyrek altını alan yarışmacı Manolya oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yeşim 54

2.Hatice 54

3.Aysun 50

4.Manolya 47

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Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 11 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? İşte puan durumu ve elenen isim
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