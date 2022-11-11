Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 11 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? İşte puan durumu ve elenen isim

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün 7 altın bileziği evine götürecek. Kıyasıya süren rekabette dün üç gelin aynı puanı aldı; çeyrek altını alan gelin kurayla belirlendi. Seyirciler de Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi isim? sorularına yanıt arıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 11 Kasım puan durumu
GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta 7 altın bileziği alan yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Belli olunca içeriği güncelleyeceğiz.
DÜN GELİNİM MUFTAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta dün üç gelin 13 puanla birinci oldu. Kura sonucu çeyrek altını alan yarışmacı Manolya oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Yeşim 54
2.Hatice 54
3.Aysun 50
4.Manolya 47