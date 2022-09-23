Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, altın bileziği kim kazandı? Bugün Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi? 23 Eylül 2022 puan durumu

Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı , Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 23 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ile seyirciler Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu sorusu cevaplanıyor. Dün, çeyrek altını Fatma kazanmıştı. Peki, Bugün Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...