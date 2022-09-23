Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, altın bileziği kim kazandı? Bugün Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi? 23 Eylül 2022 puan durumu
Giriş Tarihi: 23.9.2022 13:57

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, altın bileziği kim kazandı? Bugün Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi? 23 Eylül 2022 puan durumu

Gelinim Mutfakta bu hafta iki yarışmacı elenecek! Gelinim Mutfakta puan durumu ile 23 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu sorusu cevap buluyor. Tuğba, Sibel, Emel ve Fatma elenmemek için yarışacak. Vatandaşlar Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi sorusunu yöneltiyor. Peki, Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar…

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, altın bileziği kim kazandı? Bugün Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi? 23 Eylül 2022 puan durumu

Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı , Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 23 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ile seyirciler Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu sorusu cevaplanıyor. Dün, çeyrek altını Fatma kazanmıştı. Peki, Bugün Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Haftanın birincisi henüz belli olmadı. Belli olduğunda açıklayacağız.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi sorusu açıklandığında cevap bulacak. Bu hafta iki gelin yarışmadan elinecek

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Dünün çeyrek altınını Fatma kazandı. Dünün puan durumu şu şekilde:

Fatma 23

Tuğba 15

Sibel 10

Emel 5

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN DURUMU

Haftanın puan durumu belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

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Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, altın bileziği kim kazandı? Bugün Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi? 23 Eylül 2022 puan durumu
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