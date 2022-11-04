Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi, elenen isim belli oldu mu? 4 Kasım 2022 puan durumu
Giriş Tarihi: 4.11.2022 14:57 Son Güncelleme: 4.11.2022 14:57

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi, elenen isim belli oldu mu? 4 Kasım 2022 puan durumu

Gelinim Mutfakta elenen isim ve altın bileziklerin sahibi bu akşamın gündem konuları arasında yer alacak. Çeyrek altını dün 16 puanla Hatice alırken, yarışmanın yeni gelinlerinden Aylin altın bilezikler için yarışıyor. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi 7 altın bileziği evine götürecekken, büyük heyecan her Cuma günü izleyicilerin evinde hissediliyor. Öğlen kuşağının başlamasıyla birlikte seyirciler, “Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?” sorusuna yanıt arıyor. 4 Kasım 2022 puan durumu ile izleyiciler heyecana ortak oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte detaylar…

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi, elenen isim belli oldu mu? 4 Kasım 2022 puan durumu

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bu akşam belli oluyor! Kıran kırana süren mücadele, dün Hatice'nin çeyrek altını almasıyla iyice kızıştı. Gelinim Mutfakta elenen isim, bu kadar güçlü kadroda herkesi şok edecek. Bu sebeple Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı sorusuna yanıt aranıyor. Gelinim Mutfakta altın bileziklerin sahibi bu akşam belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte detaylar…

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 7 altın bileziği alan yarışmacı bu akşam belli olacak.

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta elenen yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUFTAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan yarışmacı 16 puanla Hatice oldu. Dünün puan durumu şu şekilde:

Hatice 16

Aylin 15

Aysun 12

Yeşim 9

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Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi, elenen isim belli oldu mu? 4 Kasım 2022 puan durumu
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