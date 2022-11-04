Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi, elenen isim belli oldu mu? 4 Kasım 2022 puan durumu

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bu akşam belli oluyor! Kıran kırana süren mücadele, dün Hatice'nin çeyrek altını almasıyla iyice kızıştı. Gelinim Mutfakta elenen isim, bu kadar güçlü kadroda herkesi şok edecek. Bu sebeple Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı sorusuna yanıt aranıyor. Gelinim Mutfakta altın bileziklerin sahibi bu akşam belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte detaylar…