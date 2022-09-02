Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? 2 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

Gelinim Muftakta haftanın birincisi bugün belli olacak. 4 gelinin kaynanalara hünerlerini sunduğu program, Kanal D'nin en çok sevilen yarışmaları arasında. Vatandaşlar da Gelinim Mutfakta altın bileziği kim aldı sorusunu yöneltiyor. Bugün bir yarışmacı da elenecek. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? İşte detaylar