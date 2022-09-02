Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? 2 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?
Giriş Tarihi: 2.9.2022 13:34

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? 2 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün belli oluyor. Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı sorusu sıklıkla soruluyor. 2 Eylül 2022 Cuma günü her şey belli olacak ve Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu cevabını bulacak. Altın bilezik, Gelinim Mutfakta puan durumu sıralamasında en üstte yer alan geline veriliyor. Seyirciler de Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu sorusunu yöneltiyor. Peki, haftanın birincisi kim oldu, altın bileziği kim aldı? İşte detaylar!

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? 2 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

Gelinim Muftakta haftanın birincisi bugün belli olacak. 4 gelinin kaynanalara hünerlerini sunduğu program, Kanal D'nin en çok sevilen yarışmaları arasında. Vatandaşlar da Gelinim Mutfakta altın bileziği kim aldı sorusunu yöneltiyor. Bugün bir yarışmacı da elenecek. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? İşte detaylar

GELİNİM MUTFAKTA DÜNÜN KAZANANI KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün kazananı Sibel oldu ve çeyrek altını kaptı.

Sibel: 14

Tuğba: 14

Zeynep: 12

Emel: 10

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta son ikiye kalan isimler arasında Berna 69 puanla elendi
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Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? 2 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?
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