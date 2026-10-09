GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİ 9 EKİM | Gelinim Mutfakta kim elenecek, 10 altın bileziği kim kazanacak?

Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca kimi gün tabaklar tam not aldı, kimi gün düşük puanlar dengeleri değiştirdi. Beyza, Tuğba, Yeşim ve Cemile için artık beş günün sonunda toplanan puanları açığa çıkacak. Kayınvalidelerin son tadımlarıyla birlikte hem bileziklerin sahibi hem de yarışmaya veda edecek isim belli olacak.
Gelinim Mutfakta'da haftanın final günü geldi. Beyza, Tuğba, Yeşim ve Cemile için bugün hazırlanacak son tabaklar ve alınacak puanlar büyük önem taşıyor. Günün sonunda haftalık sıralamanın son sırasında kalan isim için yarışmaya veda zamanı gelecek.
9 Ekim Gelinim Mutfakta elenen yarışmacı, bölümün ilerleyen dakikalarında belli olacak.
Hafta boyunca mutfağa giren gelinler hem günün birinciliği hem de cuma günü dağıtılacak büyük ödül için ter döktü. Kanal D'nin yarışma formatında haftayı en yüksek puanla tamamlayan gelin 10 altın bileziğin sahibi oluyor.
Beyza, Tuğba, Yeşim ve Cemile arasındaki bilezik yarışı bugün yapılacak son tadım ve puanlamayla tamamlanacak. 10 altın bileziği kazanan gelin, final bölümünün ardından netleşecek.
Perşembe günü mutfağa giren gelinler, hazırladıkları tabaklarla kayınvalidelerden puanlarını topladı. Günün sonunda Tuğba 16 puanla zirveye çıkarak çeyrek altının sahibi oldu.
8 Ekim günlük puanları şöyle:
Yeşim'e tarifteki eksiklik nedeniyle 4, Cemile'ye ise 2 ceza puanı uygulandı.
Dört günün ardından bilezik yarışında fark iyice kapandı. Yeşim 58 puanla cuma gününe ilk sırada girerken, Tuğba 55 puanla hemen arkasında yer aldı. Cemile de 52 puanla bilezik yarışından kopmadı.
9 Ekim hafta finali öncesindeki toplam puanlar şöyle:
1. Yeşim: 58 puan
2. Tuğba: 55 puan
3. Cemile: 52 puan
4. Beyza: 40 puan