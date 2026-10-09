GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİ 9 EKİM | Gelinim Mutfakta kim elenecek, 10 altın bileziği kim kazanacak?

Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca kimi gün tabaklar tam not aldı, kimi gün düşük puanlar dengeleri değiştirdi. Beyza, Tuğba, Yeşim ve Cemile için artık beş günün sonunda toplanan puanları açığa çıkacak. Kayınvalidelerin son tadımlarıyla birlikte hem bileziklerin sahibi hem de yarışmaya veda edecek isim belli olacak.