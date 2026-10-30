Gelinim Mutfakta kazanan isim belli oluyor: 30 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da 26-30 Ekim haftasının son bölümünde heyecan dorukta. Kayınvalidelerin verdiği puanlarla şekillenen haftalık sıralamada hem büyük ödülün sahibi hem de yarışmaya veda edecek gelin belli oluyor. 30 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu, günün birincisi ve haftanın kazananı birazdan açıklanacak.