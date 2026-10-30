Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta kazanan isim belli oluyor: 30 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 30.10.2026 16:33 Son Güncelleme: 30.10.2026 16:34

Gelinim Mutfakta kazanan isim belli oluyor: 30 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta'da 30 Ekim 2026 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen gelinler arasında 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve yarışmaya veda eden isim, final puanlamasıyla netleşiyor. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada gözler günün birincisine ve çeyrek altının sahibine çevrildi. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, 10 altın bileziği kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta kazanan isim belli oluyor: 30 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi kim oldu?
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Gelinim Mutfakta'da 26-30 Ekim haftasının son bölümünde heyecan dorukta. Kayınvalidelerin verdiği puanlarla şekillenen haftalık sıralamada hem büyük ödülün sahibi hem de yarışmaya veda edecek gelin belli oluyor. 30 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu, günün birincisi ve haftanın kazananı birazdan açıklanacak.

30 EKİM GELİNİM MUTFAKTA ALTINLARI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Detaylar netleştiğinde haberimize eklenecek.

GELİNİM MUTFAKTA'DA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 29 Ekim 2026'da yayınlanan 1939. bölümünde Beyza Özer, Tuğba Duman, Öykü Çavdar ve Cemile Ahundov "Balaban Kebabı" için yarıştı.

Perşembe günkü puanlamada Cemile 17 puanla ilk sırada yer aldı. Tuğba 14 puan toplarken Öykü ve Beyza günü 13'er puanla tamamladı.

Dünkü bölümde en yüksek puanı toplayarak finalden önceki son çeyrek altını kazanan gelin Cemile oldu.

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Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Gelinim Mutfakta kazanan isim belli oluyor: 30 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi kim oldu?
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