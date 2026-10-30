Gelinim Mutfakta kazanan isim belli oluyor: 30 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da 26-30 Ekim haftasının son bölümünde heyecan dorukta. Kayınvalidelerin verdiği puanlarla şekillenen haftalık sıralamada hem büyük ödülün sahibi hem de yarışmaya veda edecek gelin belli oluyor. 30 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu, günün birincisi ve haftanın kazananı birazdan açıklanacak.
Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Detaylar netleştiğinde haberimize eklenecek.
Gelinim Mutfakta'nın 29 Ekim 2026'da yayınlanan 1939. bölümünde Beyza Özer, Tuğba Duman, Öykü Çavdar ve Cemile Ahundov "Balaban Kebabı" için yarıştı.
Perşembe günkü puanlamada Cemile 17 puanla ilk sırada yer aldı. Tuğba 14 puan toplarken Öykü ve Beyza günü 13'er puanla tamamladı.
Dünkü bölümde en yüksek puanı toplayarak finalden önceki son çeyrek altını kazanan gelin Cemile oldu.