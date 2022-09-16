Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 16 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi sorusuna izleyici kitlesi yanıt arıyor. Gelinlerin kıyasıya yarıştığı program gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri oluyor. Her Cuma haftanın finalinin yapıldığı programda 5 altın bileziğin sahibinin de kim olacağı belirlenecek. Eleme heyecanının da yaşandığı Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 16 Eylül 2022 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu