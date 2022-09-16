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Giriş Tarihi: 16.9.2022 11:48

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 16 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta haftanın finalinde birinci ve elenen isim açıklanıyor. Programın 986.bölümünde gelinler, elenme gerginliğini yaşıyorlar. Özellikle Tuğba ve Sibel, sert bir tartışmanın içine giriyorlar. En yüksek puanı alan gelin elenirken en düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? İşte 16 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 16 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi sorusuna izleyici kitlesi yanıt arıyor. Gelinlerin kıyasıya yarıştığı program gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri oluyor. Her Cuma haftanın finalinin yapıldığı programda 5 altın bileziğin sahibinin de kim olacağı belirlenecek. Eleme heyecanının da yaşandığı Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 16 Eylül 2022 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ELENEN VE BİRİNCİ OLAN İSİM KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oluyor. Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden ve en yüksek puan alan gelin…

GELİNİM MUTFAKTA 985. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! HAFTA FİNALİNDE GERGİNLİK HAT SAFHADA!

Hafta finali geldi, çattı. Gelinler, elenme gerginliğini yaşıyorlar. Özellikle Tuğba ve Sibel, sert bir tartışmanın içine giriyorlar.

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

GELİNİM MUTFAKTA 16 EYLÜL PUAN DURUMU NASIL?

Sibel:

Emel:

Tuğba:

Döndü:

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 16 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu
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