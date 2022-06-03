Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi, puan durumu açıklandı mı sorusu bugün yanıt buluyor. Haftanın final bölümünde puan durumu yüksek olan birinci, en düşük puana sahip olan ise elenerek yarışmaya veda edecek. En son gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Aslıhan Yiğit ve Senanur Yılmaz aldı! 1 çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 3 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?