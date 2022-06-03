Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi, puan durumu açıklandı mı sorusu bugün yanıt buluyor. Haftanın final bölümünde puan durumu yüksek olan birinci, en düşük puana sahip olan ise elenerek yarışmaya veda edecek. En son gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Aslıhan Yiğit ve Senanur Yılmaz aldı! 1 çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 3 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır. Gelinim Mutfakta 3 Haziran 2022 puan durumu belli olunca haftanın elenen ve birinci olan ismi de duyurulacak.
Gelinim Mutfakta 945. Bölüm Fragmanı yayında! Yarışmada diskalifiye şoku yaşanıyor!
Nursel Ergin, hafta finalinde yarışmacıları şoke eden bir açıklama yapıyor. Bir gelinin diskalifiye edildiğini açıklayan Nursel Ergin'in bu açıklaması, Altın Final yolunda önemli bir olay yaratıyor. Kim diskalifiye edildi? Altın Finale hangi gelinler gidiyor?
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!