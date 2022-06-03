Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 3 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 3.6.2022 11:50

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 3 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 3 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Kanal D’nin gündüz kuşağı programlarından Gelinim Mutfakta eleneni ve birinci olan ismi açıklanıyor. Programın 945.bölümünde gelinlerden biri yarışmaya veda edecek. Birinci olan gelin ise beş altın bileziğin sahibi olacak. Nursel Ergin, hafta finalinde yarışmacıları şoke eden bir açıklama yapıyor. Bir gelinin diskalifiye edildiğini açıklayan Nursel Ergin'in bu açıklaması, Altın Final yolunda önemli bir olay yaratıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 3 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı? İşte elenen ve birinci olan isim

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi, puan durumu açıklandı mı sorusu bugün yanıt buluyor. Haftanın final bölümünde puan durumu yüksek olan birinci, en düşük puana sahip olan ise elenerek yarışmaya veda edecek. En son gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Aslıhan Yiğit ve Senanur Yılmaz aldı! 1 çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 3 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır. Gelinim Mutfakta 3 Haziran 2022 puan durumu belli olunca haftanın elenen ve birinci olan ismi de duyurulacak.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 945. Bölüm Fragmanı yayında! Yarışmada diskalifiye şoku yaşanıyor!

Nursel Ergin, hafta finalinde yarışmacıları şoke eden bir açıklama yapıyor. Bir gelinin diskalifiye edildiğini açıklayan Nursel Ergin'in bu açıklaması, Altın Final yolunda önemli bir olay yaratıyor. Kim diskalifiye edildi? Altın Finale hangi gelinler gidiyor?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 3 HAZİRAN 2022

Damla

Aslıhan

Emel

Senanur

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 3 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?
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