Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, şampiyon kim, altın bileziğin sahibi açıklandı mı? 1 Temmuz 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu bekleniyor!

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, şampiyon kim, altın bileziğin sahibi açıklandı mı sorusunun yanıtı haftanın sezon finalinde belli oluyor. 1 Temmuz 2022 tarihli sezon finalinde Yeşim'in çeyrek altını kazanması halinde eşitlik sağlanacak ve yarışma başından itibaren yüksek puanı kim toplamışsa 25 bilezik ona verilecek. Şayet Hasret çeyrek altını alırsa 25 bileziği koluna takarak evinin yolunu tutacak. Dört yarışmacının hünerlerini sergilediği Gelinim Mutfakta'da 1 Temmuz Cuma sonuçları merakla bekleniyor. İşte Gelinim Mutfakta şampiyonu, birinci olan ve altın bileziği kazanan isim!
Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen ve birinci olan gelin henüz açıklanmadı. Gelinlerin puan durumu duyurulunca Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli olacak…
Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Damla: -
Hasret: -
Aslıhan: -
Yeşim: -
30 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kimin aldığı belli oldu. Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü günü birinci olan isim Hasret oldu.
Damla: 12
Hasret: 15
Aslıhan: 13
Yeşim: 8
Gelinim Mutfakta 965. Bölüm Fragmanı yayında! Zorlu geçen haftaların sonunda 25 bilezik sahibini buluyor!
Haftalar sonunda "Altın Final" geldi çattı. Rekabetin soluksuzca geçtiği yarışmada final günü ilginç gelişmeler yaşanıyor. Aslıhan ve Damla'nın 25 bilezik alma durumu ortadan kalkınca Yeşim ile Hasret ipi göğüslemek için kıyasıya yarışıyorlar. Finale giderken Hasret'in 6 çeyrek altını varken Yeşim'in 5 çeyrek altını var. Yeşim'in çeyrek altını kazanması halinde eşitlik sağlanacak ve yarışma başından itibaren yüksek puanı kim toplamışsa 25 bilezik ona verilecek. Şayet Hasret çeyrek altını alırsa 25 bileziği koluna takarak evinin yolunu tutacak.
Gelinim Mutfakta, sezon finaliyle 1 Temmuz 2022 Cuma günü saat 13.00'da Kanal D'de!