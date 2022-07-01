Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, şampiyon kim, altın bileziğin sahibi açıklandı mı? 1 Temmuz 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu bekleniyor!

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, şampiyon kim, altın bileziğin sahibi açıklandı mı sorusunun yanıtı haftanın sezon finalinde belli oluyor. 1 Temmuz 2022 tarihli sezon finalinde Yeşim'in çeyrek altını kazanması halinde eşitlik sağlanacak ve yarışma başından itibaren yüksek puanı kim toplamışsa 25 bilezik ona verilecek. Şayet Hasret çeyrek altını alırsa 25 bileziği koluna takarak evinin yolunu tutacak. Dört yarışmacının hünerlerini sergilediği Gelinim Mutfakta'da 1 Temmuz Cuma sonuçları merakla bekleniyor. İşte Gelinim Mutfakta şampiyonu, birinci olan ve altın bileziği kazanan isim!

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM, ŞAMPİYON KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen ve birinci olan gelin henüz açıklanmadı. Gelinlerin puan durumu duyurulunca Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli olacak…