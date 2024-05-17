GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 17 Mayıs Cuma Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin adayı...

Gelinim Mutfakta hafta finalinde kıyasıya mücadele devam ediyor. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanlandırma yaptığı yarışmada son adıma gelindi. Bugün alınan puanlar 10 altın bileziğe giden yola bir adım olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün altın bilezikleri kim kazandı, hangi gelin adayı elendi? İşte, detaylar…
Gelinim Mutfakta 1390. Bölüm
Gelinim Mutfakta 1390. bölümde, Arife kendisiyle ilgili öyle bir gerçeği açıklıyor ki herkes şoke oluyor!
4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla bugün hafta finali gerçekleşiyor.
GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİK SAHİBİNİ BULUYOR!
Gelinim Mutfakta Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veriyor.
Gelinim Mutfakta 1390. bölümde 10 altın bileziği kazanan gelin belli oluyor, henüz açıklanmadı!
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta 17 Mayıs hafta finalinde bir gelin adayı yarışmaya veda ediyor...