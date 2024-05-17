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Giriş Tarihi: 17.5.2024 10:28

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 17 Mayıs Cuma Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin adayı...

Gelinim Mutfakta hafta finali geldi çattı. Tüm hafta boyunca kıyasıya mücadele eden gelin adaylarından en başarılı olan finalde verilecek 10 altın bilezik ile ödüllendirilecek. Bir gelin adayının veda edeceği haftada, eleme adayı kim olacak merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 17 Mayıs Cuma Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin adayı...

Gelinim Mutfakta hafta finalinde kıyasıya mücadele devam ediyor. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanlandırma yaptığı yarışmada son adıma gelindi. Bugün alınan puanlar 10 altın bileziğe giden yola bir adım olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün altın bilezikleri kim kazandı, hangi gelin adayı elendi? İşte, detaylar…

Gelinim Mutfakta 1390. Bölüm

Gelinim Mutfakta 1390. bölümde, Arife kendisiyle ilgili öyle bir gerçeği açıklıyor ki herkes şoke oluyor!

4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla bugün hafta finali gerçekleşiyor.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta bu hafta Pazartesi, Salı ve Çarşamba ve Perşembe yayınlarında çeyrek altını kazanan isimler şu şekilde;

Pazartesi; Zeynep

Salı; Seda

Çarşamba; Seda

Perşembe; Damla

Cuma günü kazananı ise henüz açıklanmadı!

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİK SAHİBİNİ BULUYOR!

Gelinim Mutfakta Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veriyor.

Gelinim Mutfakta 1390. bölümde 10 altın bileziği kazanan gelin belli oluyor, henüz açıklanmadı!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 17 Mayıs hafta finalinde bir gelin adayı yarışmaya veda ediyor...

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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 17 Mayıs Cuma Gelinim mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin adayı...
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