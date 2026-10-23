Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı? 23 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen gelinler ile puan veren kayınvalideler arasındaki kıyasıya mücadelede son dönemece girildi. Cuma finalinde en yüksek toplam skora ulaşan gelin büyük ödülün sahibi olurken, en düşük puanı toplayan yarışmacı ise programa veda edecek. Gelinim Mutfakta puan durumu kapsamında şekillenen tablolar izleyenlerin radarında.
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın son günü olan 23 Ekim Cuma finalinde heyecan dorukta. Hafta içi toplanan puanların üzerine bugün alınacak son puanlar eklenecek ve 10 altın bileziğin kazananı resmi olarak açıklanacak.
Haftalık genel klasmanda son sırada yer alan gelin ve kayınvalidesi yarışmaya veda edecek. O isimler açıklanınca haberimizdeki yerini alacak.
Günün tablosu kayınvalidelerin ve sunucunun tadım testlerinin ardından netleşecek. Cuma günü alınan puanlar doğrudan haftalık toplam skora yansıyacak:
|Yarışmacı Gelin
|23 Ekim Cuma Puanı
|Haftalık Toplam Puan
|Almeda
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Tuğba
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Cemile
|Açıklanacak
|Açıklanacak
|Beyza
|Açıklanacak
|Açıklanacak