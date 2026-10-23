Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı? 23 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen gelinler ile puan veren kayınvalideler arasındaki kıyasıya mücadelede son dönemece girildi. Cuma finalinde en yüksek toplam skora ulaşan gelin büyük ödülün sahibi olurken, en düşük puanı toplayan yarışmacı ise programa veda edecek. Gelinim Mutfakta puan durumu kapsamında şekillenen tablolar izleyenlerin radarında.