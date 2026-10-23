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Giriş Tarihi: 23.10.2026 13:14

Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı? 23 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

Kanal D ekranlarının hafta içi ekranlara gelen yarışması Gelinim Mutfakta’da bugün haftalık final heyecanı yaşanıyor. 23 Ekim 2026 puan durumu canlı olarak takip edilirken, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve veda eden isim merak ediliyor. Sunucu Aslı Hünel’in açıklamalarıyla günün birincisi ve çeyrek altının sahibi gündemde. Peki; Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı? 23 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu
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Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen gelinler ile puan veren kayınvalideler arasındaki kıyasıya mücadelede son dönemece girildi. Cuma finalinde en yüksek toplam skora ulaşan gelin büyük ödülün sahibi olurken, en düşük puanı toplayan yarışmacı ise programa veda edecek. Gelinim Mutfakta puan durumu kapsamında şekillenen tablolar izleyenlerin radarında.

23 EKİM GELİNİM MUTFAKTA ALTINLARI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın son günü olan 23 Ekim Cuma finalinde heyecan dorukta. Hafta içi toplanan puanların üzerine bugün alınacak son puanlar eklenecek ve 10 altın bileziğin kazananı resmi olarak açıklanacak.

Aynı zamanda günlük klasmanda birinci olan gelin de çeyrek altının sahibi olacak. Aslı Hünel'in puan zarflarını açmasının ardından haftanın birincisi ortaya çıkacak.

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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftalık genel klasmanda son sırada yer alan gelin ve kayınvalidesi yarışmaya veda edecek. O isimler açıklanınca haberimizdeki yerini alacak.

23 EKİM 2026 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU TABLOSU

Günün tablosu kayınvalidelerin ve sunucunun tadım testlerinin ardından netleşecek. Cuma günü alınan puanlar doğrudan haftalık toplam skora yansıyacak:

Yarışmacı Gelin 23 Ekim Cuma Puanı Haftalık Toplam Puan
Almeda Açıklanacak Açıklanacak
Tuğba Açıklanacak Açıklanacak
Cemile Açıklanacak Açıklanacak
Beyza Açıklanacak Açıklanacak
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı? 23 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu
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