Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 23 Aralık 2022 puan durumu ile kim kazandı ve elendi?
Giriş Tarihi: 23.12.2022 14:12

Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 23 Aralık 2022 puan durumu ile kim kazandı ve elendi?

Kanal D ekranlarının lezzet yarışı Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve çeyrek altının kazananı ile gündeme geliyor. Bugün Fındıkzade tatlısı yapan gelinler en yüksek puanları toplamak için tüm hünerlerini sergilerken çekişmeli bir hafta finali yaşanıyor Bu noktada ise izleyenler “Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl, haftanın birincisi ve çeyrek altını kazananı kim oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Gelinim Mutfakta 23 Aralık puan durumu ile kim elendi sorusunun yanıtı…

Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 23 Aralık 2022 puan durumu ile kim kazandı ve elendi?

Gelinim Mutfakta 23 Aralık haftanın birincisi, puan durumu ve kim elendi sorusu gibi birçok detay araştırma konusu haline geliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma programında bugün haftanın finali için nefesler tutuldu. Elenecek olan yarışmacı merakla beklenirken öte yandan "Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl, haftanın birincisi ve çeyrek altını kazananı kim oldu?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bugün gelinlerden fındıkzade tatlısı istendi. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl, haftanın birincisi ve çeyrek altını kazananı kim oldu? İşte merak edilen o detaylar.

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 5 Kasım 2021 Bu hafta Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz haftanın galibi belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (22 ARALIK 2022)

ZEYNEP- 21

YEŞİM- 12

HATİCE- 12

NAGİHAN- 6

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Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 23 Aralık 2022 puan durumu ile kim kazandı ve elendi?
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