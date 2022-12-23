Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 23 Aralık 2022 puan durumu ile kim kazandı ve elendi?

Gelinim Mutfakta 23 Aralık haftanın birincisi, puan durumu ve kim elendi sorusu gibi birçok detay araştırma konusu haline geliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma programında bugün haftanın finali için nefesler tutuldu. Elenecek olan yarışmacı merakla beklenirken öte yandan "Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl, haftanın birincisi ve çeyrek altını kazananı kim oldu?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bugün gelinlerden fındıkzade tatlısı istendi. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl, haftanın birincisi ve çeyrek altını kazananı kim oldu? İşte merak edilen o detaylar.