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Giriş Tarihi: 25.4.2025 13:48

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ile 25 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kazanan gelin

Gelinim Mutfakta kim elendi haftanın finali ile takip ediliyor. Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında takım olan gelin ve kayınvalideler her hafta en iyi yemekleri çıkararak en yüksek puanları almaya çalışıyor. Gün birincisine çeyrek altın, hafta birincisine 10 altın bilezik veriliyor. Bu haftanın araştırmaları hız kazandı. Yarışma takipçileri ekran başında. Peki, Kanal D 25 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile altınları kim kazandı?

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ile 25 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kazanan gelin

Gelinim Mutfakta kim elendi 25 Nisan 2025 tarihli bölümle sorgulanıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan programda puan toplamaya çalışan gelinler el lezzetlerini yarıştırıyor. Her haftanın sonunda bir gelin ve kayınvalidesi elenirken yenisi yarışmaya dahil oluyor. Peki, Kanal D ile Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı, hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Gelinim Mutfakta Aslı Hünel'in sunumuyla haftanın finaliyle gündemde. Yarışmada günün en iyi puanını toplayan gelin çeyrek altın kazanıyor.

Kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Hafta boyu en çok puanı toplayan gelin ise 10 altın bilezik kazanıyor. Haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftayı alınan puanlara bakıldığında en düşük puanı alan gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda ediyor. Elenen isim puanların ortaya çıkışı ardından belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 25 NİSAN 2025

Gelinim Mutfakta 25 Nisan puan durumu henüz belli olmadı. Ancak 24 Nisan günü tablo şöyle oldu:

EZGİ- 22 puan

LARA- 19 puan

ASENA- 12 puan

SAHRA- 8 puan

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Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ile 25 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kazanan gelin
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