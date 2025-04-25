Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ile 25 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kazanan gelin

Gelinim Mutfakta kim elendi 25 Nisan 2025 tarihli bölümle sorgulanıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan programda puan toplamaya çalışan gelinler el lezzetlerini yarıştırıyor. Her haftanın sonunda bir gelin ve kayınvalidesi elenirken yenisi yarışmaya dahil oluyor. Peki, Kanal D ile Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı, hangi gelin aldı?