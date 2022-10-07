Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı programı takip edenlerin araştırma konusu oluyor. Gelinlerin kıyasıya yarıştığı program gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri oluyor. Bu hafta gelinlerden biri elenirken biri de bileziklerin sahibi olarak gün birincisi çıkacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci, kim birinci oldu? 7 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta 1000. Bölüm Fragmanı yayında! Fenomen yarışma 1000. Bölümüyle rekorları alt-üst ediyor!
Gelinim Mutfakta'nın 5. Sezonu gümbür gümbür devam ediyor. 1000. Bölümü yayınlanacak yarışmada heyecan dorukta. Puanlar birbirine çok yakın ve herkes eleme potasına girebilir. Özel sürprizlerin de yaşanacağı bu bölümü kaçırmayın!
Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Bugün kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan gelin belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.