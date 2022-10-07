Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı programı takip edenlerin araştırma konusu oluyor. Gelinlerin kıyasıya yarıştığı program gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri oluyor. Bu hafta gelinlerden biri elenirken biri de bileziklerin sahibi olarak gün birincisi çıkacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci, kim birinci oldu? 7 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi açıklandı mı?