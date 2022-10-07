Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci, kim birinci oldu? 7 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 7.10.2022 12:14

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci, kim birinci oldu? 7 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi açıklandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugün belli oluyor. Programın yeni bölümünde en yüksek alan gelin birinci, en düşük alan gelin ise elenerek yarışmaya veda edecek. 1000. Bölümü yayınlanacak yarışmada heyecan dorukta. Puanlar birbirine çok yakın olurken gelinlerin tabakları puan durumunu belirliyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 7 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci, kim birinci oldu? 7 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı programı takip edenlerin araştırma konusu oluyor. Gelinlerin kıyasıya yarıştığı program gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri oluyor. Bu hafta gelinlerden biri elenirken biri de bileziklerin sahibi olarak gün birincisi çıkacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci, kim birinci oldu? 7 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 1000. Bölüm Fragmanı yayında! Fenomen yarışma 1000. Bölümüyle rekorları alt-üst ediyor!

Gelinim Mutfakta'nın 5. Sezonu gümbür gümbür devam ediyor. 1000. Bölümü yayınlanacak yarışmada heyecan dorukta. Puanlar birbirine çok yakın ve herkes eleme potasına girebilir. Özel sürprizlerin de yaşanacağı bu bölümü kaçırmayın!

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU

Bugün kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan gelin belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci, kim birinci oldu? 7 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi açıklandı mı?
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