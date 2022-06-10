Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, gün birincisi kim oldu? 10 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altın sahibi açıklanıyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı sorusu bugün yanıt buluyor. Haftanın finalinde gün birincisi olan isim beş altın bileziğinde sahibi oluyor. Her hafta bir kişi birinci olurken puan durumu düşük olan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, gün birincisi kim oldu? 10 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altın sahibi açıklandı mı?