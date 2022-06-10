Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, gün birincisi kim oldu? 10 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altın sahibi açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 10.6.2022 13:44 Son Güncelleme: 10.6.2022 13:45

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, gün birincisi kim oldu? 10 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altın sahibi açıklanıyor!

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, gün birincisi kim oldu? 10 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altın sahibi açıklanıyor!

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde birinci ve çeyrek altın sahibi açıklanıyor. Bu haftaya damga vuran gelinler arasında en yüksek puanı alan birinci olurken, en düşük puanı alan isim finale bir adım daha yaklaşıyor. Programın 9 Haziran Perşembe günü kazananı, Aslıhan ve kayınvalidesi Ergül oldu. Şimdi ise gözler hafta boyunca toplamda 5 çeyrek altın ve 5 altın bileziğin sahibinin açıklanacağı yarışmanın finaline çevrildi. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, gün birincisi kim oldu? 10 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altın sahibi açıklandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı sorusu bugün yanıt buluyor. Haftanın finalinde gün birincisi olan isim beş altın bileziğinde sahibi oluyor. Her hafta bir kişi birinci olurken puan durumu düşük olan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, gün birincisi kim oldu? 10 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altın sahibi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 10 Haziran günü kazanıp çeyrek altını alan yarışmacısı açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır. Bu hafta eleme olmayacak sadece çeyrek altının sahibi açıklanacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelinim Mutfakta 950. Bölüm Fragmanı yayında! Damla ve Furkan'ın nikahları kıyılıyor!

Gelinim Mutfak'ta da bir ilk. Evlenmeye hazırlanan Damla, nişanlısı Furkan'ın nikah sürprizi ile karşı karşıya kalıyor. Büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacımız Damla, sevenlerinin huzurunda dünya evine giriyor. Takı töreni ve eğlence d eksik olmayan sürpriz nikah herkesi çok mutlu ediyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

4 HAFTA KİMSE ELENMEYECEK!

Açıklanana göre, 6 Haziran itibariyle hiçbir gelin programdan ayrılmayacak. 4 haftanın sonunda en yüksek puan alan 25 adet bileziğin sahibi olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta 9 Haziran günü kazananı, Aslıhan ve kayınvalidesi Ergül oldu.

Damla: 4

Aslıhan: 14

Hasret: 10

Yeşim: 13

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, gün birincisi kim oldu? 10 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altın sahibi açıklanıyor!
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