Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, gün birincisi kim oldu? 10 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altın sahibi açıklanıyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı sorusu bugün yanıt buluyor. Haftanın finalinde gün birincisi olan isim beş altın bileziğinde sahibi oluyor. Her hafta bir kişi birinci olurken puan durumu düşük olan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, gün birincisi kim oldu? 10 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altın sahibi açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta'nın 10 Haziran günü kazanıp çeyrek altını alan yarışmacısı açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır. Bu hafta eleme olmayacak sadece çeyrek altının sahibi açıklanacak.
Gelinim Mutfakta 950. Bölüm Fragmanı yayında! Damla ve Furkan'ın nikahları kıyılıyor!
Gelinim Mutfak'ta da bir ilk. Evlenmeye hazırlanan Damla, nişanlısı Furkan'ın nikah sürprizi ile karşı karşıya kalıyor. Büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacımız Damla, sevenlerinin huzurunda dünya evine giriyor. Takı töreni ve eğlence d eksik olmayan sürpriz nikah herkesi çok mutlu ediyor.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!
Açıklanana göre, 6 Haziran itibariyle hiçbir gelin programdan ayrılmayacak. 4 haftanın sonunda en yüksek puan alan 25 adet bileziğin sahibi olacak.
Gelinim Mutfakta 9 Haziran günü kazananı, Aslıhan ve kayınvalidesi Ergül oldu.
Damla: 4
Aslıhan: 14
Hasret: 10
Yeşim: 13