Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? Kanal D ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin kazandı? İşte 16 Aralık 2022 hafta finali puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu soruları yanıt arıyor. Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Bugün son kez yapılacak yemeklerin ardından haftalık puan durumu belli olacak. En çok puanı alan gelin, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi olarak 7 altın bileziğin sahibi olacak. En az puanı alan gelin ise yarışmaya veda edecek. Bu noktada Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin kazandı soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, 16 Aralık 2022 hafta finali puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti, haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar…