Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? Kanal D ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin kazandı? İşte 16 Aralık 2022 hafta finali puan durumu
Giriş Tarihi: 16.12.2022 13:04 Son Güncelleme: 16.12.2022 13:09

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? Kanal D ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin kazandı? İşte 16 Aralık 2022 hafta finali puan durumu

Gelinim Mutfakta elenen yarışmacı ile kazanan isim, 16 Aralık 2022 haftanın final bölümü ile belli oluyor. Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta, haftanın beş günü çeyrek altın verirken Cuma günü haftanın birincisi tam 7 altın bilezik kazanıyor. Hafta boyunca 7 altın bileziği almak için kıyasıya yarışan Hatice, Yeşim, Zeynep ve Merve, bugün son kez tezgah başına geçiyor. Bugün verilecek son puanlarla birlikte haftanın kazananı ve elenen isim belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? Kanal D ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin kazandı? İşte 16 Aralık 2022 hafta finali puan durumu…

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? Kanal D ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin kazandı? İşte 16 Aralık 2022 hafta finali puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu soruları yanıt arıyor. Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Bugün son kez yapılacak yemeklerin ardından haftalık puan durumu belli olacak. En çok puanı alan gelin, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi olarak 7 altın bileziğin sahibi olacak. En az puanı alan gelin ise yarışmaya veda edecek. Bu noktada Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin kazandı soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, 16 Aralık 2022 hafta finali puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti, haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar…

16 ARALIK 2022 GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

16 Aralık 2022 Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi henüz açıklanmadı. 7 bileziği kazanan gelin belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da elenen isim bugün yapılacak son puanlama sonrası belli olacak. Elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verilecektir.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 16 Aralık Cuma günü en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu.

15 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

1. Yeşim 20

2. Hatice 14

3. Zeynep 12

4.Merve 7

ARKADAŞINA GÖNDER
Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? Kanal D ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin kazandı? İşte 16 Aralık 2022 hafta finali puan durumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA