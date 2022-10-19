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Giriş Tarihi: 19.10.2022 14:55

Gelinim Mutfakta pırasalı kaygana tarifi: Pırasalı kaygana nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kanal D’de yayınlanan yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta, 19 Ekim Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Gelinler, yeni bölümde pırasalı kaygana yapmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Ekran başındaki seyirciler ise pırasalı kaygana tarifi ve malzemeleri için arama motorlarına yöneldi. Ordu’nun meşhur yemeği pırasalı kayganayı yapmak oldukça kolay! Peki, Pırasalı kaygana nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Gelinim Mutfakta pırasalı kaygana tarifi ve malzemeleri…

Gelinim Mutfakta pırasalı kaygana tarifi: Pırasalı kaygana nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen program, bugün de yeni bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Gelinler, 19 Ekim 2022 tarihli bölümde pırasalı kaygana yapmak için kıyasıya yarıştı. Ordu ilinin meşhur lezzetlerinden olan pırasalı kaygana tarifine erişmek isteyen izleyiciler ise arama motorları üzerinden ''Pırasalı kaygana nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Gelinim Mutfakta pırasalı kaygana tarifi ve malzemeleri…

PIRASALI KAYGANA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 su bardağı tam buğday unu
  • 1 su bardağı süt
  • 4 adet yumurta
  • 1/4 demet maydanoz
  • 1/4 demet dereotu
  • 4 dal pırasa
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tutam tuz

PIRASALI KAYGANA TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • Bir karıştırma kabına un, süt ve yeteri kadar tuzu alıp çırpın.
  • Ardından yumurtaları ekleyip tekrar çırpın.
  • Doğranmış maydanoz, dereotu ve pırasayı ilave edip karıştırın.
  • Uygun bir tavaya sıvı yağ sürüp ısıtın.
  • Hazırladığınız hamurdan 1 kepçe kadar tavaya boşaltın ve çevirerek arkalı önlü pişirin.
  • Hamur bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edin.
  • Hamuru ister ince isterseniz de kalın dökebilirsiniz. Afiyet olsun.
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Gelinim Mutfakta pırasalı kaygana tarifi: Pırasalı kaygana nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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