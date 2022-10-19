Gelinim Mutfakta pırasalı kaygana tarifi: Pırasalı kaygana nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen program, bugün de yeni bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Gelinler, 19 Ekim 2022 tarihli bölümde pırasalı kaygana yapmak için kıyasıya yarıştı. Ordu ilinin meşhur lezzetlerinden olan pırasalı kaygana tarifine erişmek isteyen izleyiciler ise arama motorları üzerinden ''Pırasalı kaygana nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Gelinim Mutfakta pırasalı kaygana tarifi ve malzemeleri…

PIRASALI KAYGANA TARİFİ İÇİN MALZEMELER