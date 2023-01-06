Haberler Yaşam Haberleri Gelinim Mutfakta soğuk baklava pastası malzemeleri ve tarifi: Gelinim Mutfakta soğuk baklava pastası nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 6.1.2023 15:31 Son Güncelleme: 6.1.2023 15:31

Gelinim Mutfakta soğuk baklava pastası malzemeleri ve tarifi: Gelinim Mutfakta soğuk baklava pastası nasıl yapılır?

Ekranların sevilen gündüz kuşağı yemek programları arasında yer alan Gelinim Mutfakta’da bugün soğuk baklava pastası yapıldı. Tarifi ve malzemeleri öğrenmek isteyenler “Gelinim Mutfakta soğuk baklava pastası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Gelinim Mutfakta soğuk baklava pastası malzemeleri ve tarifi.

Gelinim Mutfakta soğuk baklava pastası malzemeleri ve tarifi: Gelinim Mutfakta soğuk baklava pastası nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta soğuk baklava pastası malzemeleri ve tarifi araştırılmaya başlandı. Son zamanların en popüler tatlılarından biri olan soğuk baklava pastası yapılışı televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki; Gelinim Mutfakta soğuk baklava pastası nasıl yapılır? İşte yanıtı.

MALZEMELER

Bir paket baklavalık yufka

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Arası için:

1 su bardağı çekilmiş fıstık

Üzeri için:

1 çay bardağı bitter çikolata

Yarım çay bardağı şeker

Şerbeti için:

5 su bardağı süt

2 su bardağı şeker

TARİF

İlk olarak şerbeti hazırlayın.

Bunun için tencereye sütü ve şekeri alın, kaynatın.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, bu şekilde 15 dakika daha kaynatın.

Tereyağını ve sıvı yağı tavada eritin.

Yağ ılıdıktan sonra tatlı tepsisini yağlayın.

Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin.

Her 3 katta bir araları yağlayın.

3 katta bir yağlanan yufkalara 15. katta fıstık serpin.

Arası ve üzeri için ayırdığınız bitter çikolata şeker ve fıstığı mikserden çok ince bir şekilde geçirin.

Mikserden geçirdiğiniz bu karışımı fıstığın üzerine serpin.

Tekrar 3 kat 3 kat şekilde yağlayarak 15 kat daha yufkaları serin.

Tekrar fıstık ve bitter çikolatalı karışımdan serpin.

Kalan yufkaların da üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin.

En son kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve baklavayı dilimleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Tatlı ılıdığında üzerine soğuk şerbeti gezdirin ve çikolatalı karışımı üzerine serpin.

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Gelinim Mutfakta soğuk baklava pastası malzemeleri ve tarifi: Gelinim Mutfakta soğuk baklava pastası nasıl yapılır?
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