Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu kim oldu, Nursel Ergin yarışmadan ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak 2022?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON SUNUCUSU KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu kim olacak sorusu sürekli soruluyor. En son Nursel Ergin kalıcı sunucu olarak ilan edilse de televizyon tarihinin en çok sunucu değiştiren programlarından biri olması izleyicilerde soru işareti bırakıyor. Bazı kesimlerden de Nursel Ergin'in sunuculuğunun beğenilmediği konuşuluyor.

Henüz yeni sunucunun kim olacağı belli olmadı. Belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.