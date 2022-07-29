Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu kim oldu, Nursel Ergin yarışmadan ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak 2022?

Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu kim olacak sorusu sürekli soruluyor. Özellikle birçok televizyonsever, Nursel Ergin'in sunuculuğunu yeterli bulmuyor. Daha önce Fatih Ürek ve Onur Büyüktopçu gibi ünlü kişiler Gelinim Mutfakta sunucusu unvanına sahipti. Bunun yanında, Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak 2022 sorusu da sürekli sorulmakta. 4 gelin ve 4 kaynananın çeyrek altın ve bilezik için yarıştığı program, öğle kuşağının en sevilen programları arasında yer alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu kim? İşte 2022 Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak sorusunun cevabı!
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gelinim Mutfakta 965'nci bölüm Altın Final 2022'de şampiyon belli olduktan sonra program sezon finali yapmıştı. Bununla birlikte programın sıkı takipçileri şimdiden programın ne zaman başlayacağını merak ediyor.
Geçtiğimiz yıl Gelinim Mutfakta Ağustos ayının sonunda başlamıştı. 2022 – 2023 sezonunda da programın ağustos sonunda başlaması bekleniyor.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON SUNUCUSU KİM OLACAK?
Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu kim olacak sorusu sürekli soruluyor. En son Nursel Ergin kalıcı sunucu olarak ilan edilse de televizyon tarihinin en çok sunucu değiştiren programlarından biri olması izleyicilerde soru işareti bırakıyor. Bazı kesimlerden de Nursel Ergin'in sunuculuğunun beğenilmediği konuşuluyor.
Henüz yeni sunucunun kim olacağı belli olmadı. Belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.