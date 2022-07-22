GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 1. BÖLÜM İZLE! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi ilk bölüm full izle I HD - kesintisiz - tek parça

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyen dizinin birinci bölümünde:

Yeraltı dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan Yedi Emin, düşmanlarının kendisine düzenlediği bir saldırıda yanlışlıkla bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine beklenmedik bir karar alıp emniyete teslim olur ve mafyanın çökertilmesine yardımcı olur. Yedi Emin kayıtlara ölü olarak geçer ve o günden sonra hayatına Sadi Payaslı olarak devam etmeye başlar. Coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi'nde göreve başlayan Payaslı, oraya yanında komiser Songül'le birlikte yerleştirilir. Karabayır Lisesi'nin tek misafiri ise Sadi Payaslı değildir. Islahevinden Adalet Bakanlığı'nın pilot okul uygulamasıyla çıkan Can, Melek, Zülfikar, Mert ve Aylin de bu lisede eğitim görecektir. Hepsinin içeri girme sebebi de hikâyeleri de farklıdır…