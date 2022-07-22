GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 1. BÖLÜM İZLE! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi ilk bölüm full izle I HD - kesintisiz - tek parça

Show TV'nin yeni yaz dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 21 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. bölüm ekranı Show TV ile sorgulanmaya başlandı. Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan gibi isimlerin yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi ilk bölüm izle ile araştırılıyor. İşte, Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. bölüm izle full – tek parça – kesintisiz (21 Temmuz 2022)
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ İLK BÖLÜM İZLE!
21 Temmuz Perşembe akşamı ekranlara gelen ilk bölüme ulaşmak için:
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 1. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ: https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/gelsin-hayat-bildigi-gibi/2863
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 1. BÖLÜM ÖZETİ
Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyen dizinin birinci bölümünde:
Yeraltı dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan Yedi Emin, düşmanlarının kendisine düzenlediği bir saldırıda yanlışlıkla bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine beklenmedik bir karar alıp emniyete teslim olur ve mafyanın çökertilmesine yardımcı olur. Yedi Emin kayıtlara ölü olarak geçer ve o günden sonra hayatına Sadi Payaslı olarak devam etmeye başlar. Coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi'nde göreve başlayan Payaslı, oraya yanında komiser Songül'le birlikte yerleştirilir. Karabayır Lisesi'nin tek misafiri ise Sadi Payaslı değildir. Islahevinden Adalet Bakanlığı'nın pilot okul uygulamasıyla çıkan Can, Melek, Zülfikar, Mert ve Aylin de bu lisede eğitim görecektir. Hepsinin içeri girme sebebi de hikâyeleri de farklıdır…
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU
Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini ele alan dizinin konusu şöyle;
Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCU KADROSU
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi isimler yer alıyor.