Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. Bölüm full izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle tek parça – kesintisiz – HD

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. Bölüm full izle ekranı paylaşılmaya başladı. Sadi Payaslı geçmiş ve gelecek arasında sıkışığ kalmıştır. Derya ve Songül ise bir deniz kenarında onun içi gözyaşı döker. Melek de zor bir ihtimal ile karşı karşıya kalır. Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle Show TV ile ziyaret edilmeye başladı. İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. Bölüm izle!
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜM İZLE
İşte bu akşam ekranlara gelen bölüm:
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 5. BÖLÜM İZLE İÇİN: https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/gelsin-hayat-bildigi-gibi/2863
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Geçmişiyle tüm bağlarını koparıp yeni bir sayfa açtığını düşünen Sadi Payaslı, Derya'yı görünce ne yapacağını bilemez.
Payaslı geçmişiyle geleceği arasında sıkışmışken aynı esnada Derya ve Songül'ün bir deniz kenarında onun için gözyaşı döktüğünden habersizdir.
Avukatından davasıyla ilgili iyi haber bekleyen Melek belirlenen duruşma tarihiyle neye uğradığını şaşırır. Melek ıslahevine dönme ihtimali ortaya çıkınca kendisi ve ilişkisi hakkında bir karar verir.
Mert okuldan ayrılma ihtimaline karşılık Gizem'le son kez konuşmak için genç kızın evine gider. Fakat Gizem'in kapısına gelen tek kişi Mert değildir. Araz'la giriştikleri kavgada Gizem ilk kez taraf tutacaktır.
Aylin eve dönüşü onuruna düzenlenen partiye arkadaşlarını da çağırır. Kira borcunu ödeyebilmek için herkesten gizli işe giren Gizem, bu partide garson olarak görevlendirilince ortalık iyice karışır.