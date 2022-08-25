GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 6. BÖLÜM full izle | Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle tek parça - kesintisiz

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Melek'in tren raylarında Celal'i soktuğu sınav annesiyle arasının daha da bozulmasına neden olur. Gizem ve Derya'nın karşılaşması Mert'in başını iyice belaya sokmuşken, Mert çareyi Sadi Payaslı'nın kapısını çalmakta bulur. Mert'in misafirliği Sadi ve Songül'ün evlilik oyununu sürdürmek zorunda bırakır.

Karabayır Lisesi'nde Mert ve Araz arasında Gizem uğruna verilen mücadele tüm hızıyla devam ederken, polislerin okula gelip Gizem'i gözaltına alması ortalığı karıştırır. Sadi Payaslı duruma el koyup öğrencisini kurtarmak için harekete geçerken, Mert ve Araz, Gizem'i kurtarabilmek için fedakarlık yapmaya hazırdır.

Derya ve Songül'ün tanışıklığının arkadaşlığa dönüşmesi ihtimalinden tedirgin olan Sadi Payaslı daha büyük bir tehlikenin yaklaştığından habersizdir.