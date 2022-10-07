Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle Show TV: Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. Bölüm full izle! (6 Ekim 2022)

Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle Show TV ile araştırılıyor. Sadi ve Songül'ün eğlence, hüzün ve mutluluk dolu birlikteliği izleyenlerin takibinde. Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm tek parça – full izle diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için paylaşıldı. İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. Bölüm izle!
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİ İZLE
Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümü izlemek için:
https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/gelsin-hayat-bildigi-gibi-sezon-1-bolum-12-izle/107102
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 12. BÖLÜM ÖZETİ
Sadi ve Songül, Serdar'ın yanına gitmek için çıktıkları yolda hiç tahmin etmedikleri biriyle tanışırlar. Semih, Sadi ve Songül'e yaptığı teklifle fark etmeden onları bir tehlikeye daha atacaktır.
Esra'nın Ozan'ın kim olduğunu öğrenmesi, Sanem ve Ozan'ı ne yapacakları bilmedikleri bir duruma düşürür. Zülfikar Melek sayesinde kardeşiyle beklediği yüzleşmeyi yaşar. Sanem'in haline üzülen Aylin, annesiyle konuşmak isterken duyduklarına daha fazla dayanamaz ve evi terk eder.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümde,
Gizem köşkteki yeni yaşantısına alışmaya çalışırken Aslı'nın ortadan kaybolması Türkan ve Gizem'in yüreğini ağzına getirir. Aradığı hiçbir yerde Aslı'yı bulamayan Gizem'in umutları tükenmişken, Aslı elinden tutan biriyle köşkün kapısından girer.
Mert'in tesadüf eseri bulduğu Derya'nın defteri ilk kez onu bu kadar gerçeğe yaklaştırır. Derya'nın yıllardır sakladığı sır sonunda ortaya çıkacak mıdır?
Songül'ün ödül töreninde tanıştığı babasının öğrencisi Serdar trafik şubeye bir ziyarette bulunur. Bu ziyaretin amacı Songül'ü ne kadar mutlu etse de Sadi'yi de bir o kadar mutsuz eder.
Gecenin ıssızlığında kendini bekleyen arabaya binen isimse yeni başlayacak maceraların habercisidir.