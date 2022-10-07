Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle Show TV: Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. Bölüm full izle! (6 Ekim 2022)

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 12. BÖLÜM ÖZETİ

Sadi ve Songül, Serdar'ın yanına gitmek için çıktıkları yolda hiç tahmin etmedikleri biriyle tanışırlar. Semih, Sadi ve Songül'e yaptığı teklifle fark etmeden onları bir tehlikeye daha atacaktır.

Esra'nın Ozan'ın kim olduğunu öğrenmesi, Sanem ve Ozan'ı ne yapacakları bilmedikleri bir duruma düşürür. Zülfikar Melek sayesinde kardeşiyle beklediği yüzleşmeyi yaşar. Sanem'in haline üzülen Aylin, annesiyle konuşmak isterken duyduklarına daha fazla dayanamaz ve evi terk eder.