Show Tv Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni ve son bölüm izle! 4 Ağustos 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. son bölüm TEK PARÇA izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. Son bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Yapımda geçtiğimiz hafta; Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Show TV'nin yeni dizisini internet üzerinden takip etmek isteyenler Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. Son bölüm izle ekranı üzerinden yapımı takip ediyor. İşte 4 Ağustos 2022 Show Tv ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni ve son bölüm izle ekranı ve detaylar...
GELSİN HAYAT BİLDİĞİN GİBİ 3. SON BÖLÜM İZLE
https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/gelsin-hayat-bildigi-gibi/2863
GELSİN HAYAT BİLDİĞİN GİBİ 3. SON BÖLÜM ÖZETİ
Geçmişi ile tüm bağlarını koparan Sadi Payaslı'nın peşindekiler yerini bulmuşlardır. Üstelik Sadi Payaslı'nın izini bulan tanıdık biridir. Araz ve çetesi Karabayır Lisesi'nde kalan Aylin'in yerini bulmak üzeredir ama Aylin'i bu beladan kurtaracak bir kahraman ortaya çıkar. Melek ve Zülfikar sonunda birbirlerine karşı olan duyguları açıklar.
Okul çıkışı takip edildiğini anlayan Payaslı, onu takip eden Nuri'nin adamlarına küçük bir tanışma partisi organize eder. Eve gelmeyen kardeşi Ozan için endişelenen Zülfikar, Ozan'ı bulmak için elinden geleni yapar. Sevda, Araz ve Vural ise gerçek işlerine dönüp, yol kenarında pusuya düşürdükleri aracı çalar. Ancak Araz, Vural'ın tavırlarından şüphelenmeye başlar. Karabayır Lisesi'ndeki günler Mert için zor geçer. Gizem'in yokluğunu iyiden iyiye hisseden Mert sonunda gidip özür dilemeye karar verir. Veli toplantısı günü gelip çatar. Mert'in velisi olarak okula giden Derya'yı okulda büyük bir sürpriz beklemektedir.