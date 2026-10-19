Gemi batsa bile personeli kurtaracak bot tasarladı

Trabzon
'da (KTÜ) Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Umut Yaşar Uzunali tarafından geliştirilen yerli Modüler Zırhlı Kontrol Botu (MZKB) ,balistik korumalı kabini ve batma anında gövdeden ayrılarak su üstünde kalabilen sistemiyle dikkat çekiyor. Trabzon Tersanesi ve GEKATEK Mühendislik iş birliğiyle geliştirilen yaklaşık 11 metre uzunluğunda ve 3,2 metre genişliğindeki bot 30.5 knot hıza ulaşıyor. Bot iç ve kıyı sularda personel taşınması, deniz güvenliği ve özel operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlandı.