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Giriş Tarihi: 19.10.2026

Gemi batsa bile personeli kurtaracak bot tasarladı

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Gemi batsa bile personeli kurtaracak bot tasarladı
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Trabzon'da (KTÜ) Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Umut Yaşar Uzunali tarafından geliştirilen yerli Modüler Zırhlı Kontrol Botu (MZKB) ,balistik korumalı kabini ve batma anında gövdeden ayrılarak su üstünde kalabilen sistemiyle dikkat çekiyor. Trabzon Tersanesi ve GEKATEK Mühendislik iş birliğiyle geliştirilen yaklaşık 11 metre uzunluğunda ve 3,2 metre genişliğindeki bot 30.5 knot hıza ulaşıyor. Bot iç ve kıyı sularda personel taşınması, deniz güvenliği ve özel operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlandı.
#TRABZON
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Gemi batsa bile personeli kurtaracak bot tasarladı
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