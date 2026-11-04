Gemi kazasında yakınlarını kaybedenlerden suç duyurusu!

Girne'deki gemi kazasında yakınlarını kaybedenler ile avukatları, Mersin'de Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelerek, facianın tüm sorumlularının ortaya çıkarılması çağrısı yaptı. Aileler adına açıklama yapan Avukat Yusuf Gümüş kazada ölenlerin çoğunun Türk vatandaşı olduğunu dile getirerek suç duyurusu gerekçelerini şöyle açıkladı:

"Kayıp yakınlarının Kıbrıs'ta etkin bir soruşturma yapılmayacağına dair endişeleri var. Kazaya ilişkin eldeki bulgular, görgü tanıkları, görüntü kayıtları çok ciddi ihmal ve kusurlara işaret ediyor. Bunların tamamını sayın savcılık makamına sunacağız. Olumsuz hava koşullarına rağmen geminin sefere çıkarıldığı gibi iddialar var. Bunlar son derece vahim iddialar ve muhakkak ki etkin bir soruşturmayla açıklığa çıkarılması gerekiyor. Burada hiçbir tazminat, hiçbir ceza, kaybedilen bir evladı, anneyi, babayı veya kardeşi geri getirmez. Ancak ailelerin sevdiklerini neden kaybettiklerini öğrenmeye ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep etmeye ve hesap verdiğini görmeye sonuna kadar hakları vardır."

Gemi kazasından eşi Nurcan Hilaloğlu'nu kaybeden, Salim Hilaloğlu, kızı Asel'in cansız bedeninin bulunmasını istedi. 66 gündür kızının mezarının açık olduğunu ifade eden acılı baba, "Annesinin yanına defnedilmeyi bekliyor. Artık bulunacağı mümkün olmadığı söyleniyor. Yani bir babanın duyması gereken herhalde en son söz budur. Her gün bana kızımın bulunması için mesajlar. "O kız çocuğu, yazık o melek bulunsun' diyorlar. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör