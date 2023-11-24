Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta batan gemide can kaybı yükseliyor... Cansız bedeni bulunan şahsın kimliği belli oldu!
Giriş Tarihi: 24.11.2023 14:11 Son Güncelleme: 24.11.2023 14:23

Zonguldak'ta batan gemide can kaybı yükseliyor... Cansız bedeni bulunan şahsın kimliği belli oldu!

Fırtınada batan Kafkametler gemisinin kayıp mürettebatından olduğu belirlenen kişinin 2. Kaptan Hıfzı Tarhan olduğu belirlendi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak’ta batan gemide can kaybı yükseliyor... Cansız bedeni bulunan şahsın kimliği belli oldu!

Karadeniz Ereğli açıklarında 19 Kasım tarihinde fırtına sebebiyle mendireğe çarparak batan "Kafkametler" adlı Türk bayraklı kuru yük gemisinin arama çalışmaları, 6. gününde hala devam ediyor. Sabah saatlerinde yapılan çalışmalarda bir mürettebat üyesinin daha cansız bedeni bulundu. Kimlik teşhisi yapılan kişinin 2. Kaptan Hıfzı Tarhan olduğu belirlendi.

Ereğli Limanı'ndan çıkarak İzmir Aliağa Limanı'na gitmekte olan gemi, fırtına nedeniyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. 12 kişilik Türk mürettebatın bulunduğu gemiden şu ana kadar 3 cansız beden çıkarıldı. Geminin 2. Kaptanı Hıfzı Tarhan'ın cenazesi ise Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arama çalışmalarına, Karadeniz Ereğli'de faaliyet gösteren AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekipler katılıyor. Karadan, havadan ve denizden yürütülen çalışmalarda kayıp mürettebatın bulunması için çaba harcanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Dikbayır, İYİ Parti'yi topa tuttu: Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener poşetle 200'er bin TL para dağıttı
Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şehit Aybüke Yalçın'ın bağlaması Başkan Erdoğan'a emanet
SON DAKİKA HABERİ | AFAD duyurdu! Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde deprem
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmüştü! Özgür Özel: Onurumdur, gururumdur
Fatih Terim, Arda Turan, Seçil Erzan olayına dair kafamdaki 3 soru
Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Servet Çetin'den flaş sözler! "Yabancıya kesinlikle karşıyım"
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak'ta batan gemide can kaybı yükseliyor... Cansız bedeni bulunan şahsın kimliği belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA