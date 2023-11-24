Zonguldak’ta batan gemide can kaybı yükseliyor... Cansız bedeni bulunan şahsın kimliği belli oldu!

Karadeniz Ereğli açıklarında 19 Kasım tarihinde fırtına sebebiyle mendireğe çarparak batan "Kafkametler" adlı Türk bayraklı kuru yük gemisinin arama çalışmaları, 6. gününde hala devam ediyor. Sabah saatlerinde yapılan çalışmalarda bir mürettebat üyesinin daha cansız bedeni bulundu. Kimlik teşhisi yapılan kişinin 2. Kaptan Hıfzı Tarhan olduğu belirlendi.

Ereğli Limanı'ndan çıkarak İzmir Aliağa Limanı'na gitmekte olan gemi, fırtına nedeniyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. 12 kişilik Türk mürettebatın bulunduğu gemiden şu ana kadar 3 cansız beden çıkarıldı. Geminin 2. Kaptanı Hıfzı Tarhan'ın cenazesi ise Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arama çalışmalarına, Karadeniz Ereğli'de faaliyet gösteren AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekipler katılıyor. Karadan, havadan ve denizden yürütülen çalışmalarda kayıp mürettebatın bulunması için çaba harcanıyor.