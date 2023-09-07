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Giriş Tarihi: 7.9.2023 09:44 Son Güncelleme: 7.9.2023 10:22

Gemlik mavisi TOGG, ADASO'ya teslim edildi

Adana Sanayi Odası (ADASO), Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli otomobil TOGG’u teslim aldı. Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan TOGG’un teslimatı, ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ve ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç tarafından gerçekleştirildi. TOGG'un Türkiye'nin renkleri serisinde zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sulardan ilham alan gemlik mavisi renkteki araç, ADASO'ya teslim edildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Gemlik mavisi TOGG, ADASO’ya teslim edildi

TOBB öncülüğünde 81 ilden 365 oda ve borsa başkanlarının kura çekimi gerçekleştirdiğini belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "ADASO olarak kura çekimimiz neticesinden yerli ve milli aracımızı teslim aldık. TOGG, Türkiye'nin geleceğine ışık tutan önemli bir projedir ve ADASO olarak bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu büyüklükte bir vizyonu ortaya koymak ülkemize kazandırmak büyük bir iş. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TOBB Başkanım Rifat Hisarcıklıoğlu'na, bakanlarımıza ve tüm TOGG çalışanlarına, tüm yatırımcı kuruluşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yerli ve milli otomobilimizi ülkemizin sanayi ve ekonomisine katkı sağlayacak şekilde kullanmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin otomotiv sektöründe kendi yerli markasını yaratma hedefinin, uzun yıllardır süren büyük bir çaba sonucu gerçekleştiğini belirten Meclis Başkanı Uçurum ise, TOGG'un bu başarısının, ülkenin teknolojik ve endüstriyel potansiyelinin en iyi örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

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Gemlik mavisi TOGG, ADASO'ya teslim edildi
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