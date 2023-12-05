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Giriş Tarihi: 6.12.2023

Gemlik’in taşınması yeniden gündemde

5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki iki deprem, Gemlik ilçesinin yeniden taşınması konusunu gündeme getirdi. Prof. Dr. Naci Görür, Gemlik’in riskli bir yerde olduğunu ve taşınmaması durumunda büyük acıların yaşanabileceğini söyledi

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Gemlik’in taşınması yeniden gündemde
Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki iki deprem, Gemlik ilçesinin 2017 yılında alınan taşınması kararını yeniden hatırlattı. Marmara Bölgesi'nde yapılan etüt çalışmalarında Gemlik ilçesinin deprem açısından en riskli yerleşim alanlarından biri olduğu anlaşılmıştı.




"BÜYÜK RİSK TAŞIYOR"
2017'de yayınlanan KHK ile ilçenin, Cumhuriyet Mahallesi'nin üst kısmındaki 300 hektarlık vasıfsız araziye taşınması için karar alındı. Prof. Dr. Naci Görür, "Biz depremi kuzey kolda bekliyoruz. Gemlik için mutlaka önlem alınmalı. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Burada sağlamlaştırma falan olmaz. Muhakkak bir başka yere taşınmalıdır. Aksi halde büyük acılar yaşanır" dedi. Diğer yandan AFAD tarafından Bursa ili için hazırlanan 'İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü' raporunda, Gemlik için de kritik uyarı yapılmıştı. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güneyinde yer alan ve Gemlik Körfezi'nden Marmara Denizi'ne giren İznik-Gemlik fayının en az 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğu belirtilmişti.



ANDROİD TELEFONLARA GELEN DEPREM MESAJI NASIL ÇALIŞIYOR?
Deprem öncesi Android telefonlara gelen uyarı mesajı depremin kendisinden daha çok konuşuldu. Mesajda, "Hafif sarsıntı bekleniyor. İlk tahminlere göre 5.0 büyüklüğünde" diye yazdı. Saat 10.42'de gelen mesajdan saniyeler sonra ise deprem yaşandı. Gelen mesajlar, Google'ın android deprem uyarı sistemi sayesinde geldi. Google bu sistemi 11 ay önce Türkiye'de de devreye soktu. Sistem, android telefonların çok büyük kısmında bulunan ivmeölçerler sayesinde çalışıyor. İvmeölçerler, sarsıntıyı algılıyor.

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Gemlik’in taşınması yeniden gündemde
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