ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Oğlunun cenazesini bekleyen anne, morg önünde, "Böyle mi gidecektin çocuğum benim" diyerek feryat etti. Gözyaşlarına hakim olamayan anneyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Ali Hasan Yeşil'in cenazesi, Uluç Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haber Girişi Buse Sever - Editör