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Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:46 Son Güncelleme: 23.11.2023 11:48

Genç avcı yanmış halde ölü bulundu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ava çıkan ancak kendisinden haber alınamayan genç, yanmış halde ölü bulundu.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Genç avcı yanmış halde ölü bulundu

Balıkesir Manyas'ın kırsal Yeniköy Mahallesi'nde ikamet eden bir çocuk babası Ömer Özten (29), avlanmak için Bostanlık mevkiine gitti. Eve dönmeyen oğlunu bir arkadaşıyla birlikte aramaya çıkan babası Sezai Özten, oğlunun yanmış cesediyle karşılaştı. Ömer Özten'in akşam av yerinde piknik tüpünü yakarak uyuduğu, tüpten sızan gazın patlamaya yol açtığı ve Özten'in yanarak öldüğü tahmin edilirken, olayla ilgili Manyas Cumhuriyet Savcılığınca gerekli otopsi ve incelemenin yapıldığı açıklandı.

Öte yandan iki çocuğu olan Sezai Özten'in bir oğlunu da birkaç yıl önce Karacabey ilçesinde trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

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Genç avcı yanmış halde ölü bulundu
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