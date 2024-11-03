Genç avukat kaza kurbanı oldu

Bursa'da yaşayan ve Bursa Barosu avukatlarından biri olan Şevval Fidan, 1 ay önce Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki teyzesinin yanına tatile gitmişti. Henüz tatilinin 2'nci gününde elektrikli bisiklet ile alışveriş için çarşıya giden Şevval Fidan'a otomobil çarpmıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan genç avukattan acı haber geldi. Şevvla Fidan, 28 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

MESLEKTAŞLARINDAN TAZİYE MESAJI

Şevval Fidan'ın vefatının ardından Bursa Barosundaki avukat arkadaşları taziye mesajı yayınladı. Meslektaşları, "Baromuz üyelerinden Şevval Fidan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır, meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Diğer yandan Şevval Fidan'ın 2021 yılında avukatlık ruhsatını aldığı ve 3 yıllık avukat olduğu öğrenildi. Fidan, dün Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Özlüce Hacı Ömer Raca Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.