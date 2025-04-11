Genç çoban dağlık alanda öldürülmüştü: 2 kişi tutuklandı!

Şırnak ili İdil ilçesinde bulunan meralık alanda Kamil Arslan'ın hayvan otlatırken bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin İdil Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliler S.A., A.A. ve T.Ş.'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza mahkemesinde hakim karşına çıkan üç şüpheliden S.A ve A.A. kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken T.Ş. isimli şahıs ise adli kontrol tedbiri serbest bırakıldı.