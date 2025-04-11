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Giriş Tarihi: 11.4.2025 01:16

Genç çoban dağlık alanda öldürülmüştü: 2 kişi tutuklandı!

Şırnak'ın İdil ilçesinde çobanlık yapan 19 yaşındaki Kamil Arslan dağlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

İHA
Genç çoban dağlık alanda öldürülmüştü: 2 kişi tutuklandı!

Şırnak ili İdil ilçesinde bulunan meralık alanda Kamil Arslan'ın hayvan otlatırken bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin İdil Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliler S.A., A.A. ve T.Ş.'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza mahkemesinde hakim karşına çıkan üç şüpheliden S.A ve A.A. kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken T.Ş. isimli şahıs ise adli kontrol tedbiri serbest bırakıldı.

İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma titizlikle devam ediyor.

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Genç çoban dağlık alanda öldürülmüştü: 2 kişi tutuklandı!
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