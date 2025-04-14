Genç doçent kaza kurbanı

Isparta'nın Gönen ilçesinde kontrolden çıkan Ramazan Kaya'nın (39) kullandığı otomobil, ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü ile Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Dr. Elif Kaya (37) ve oğulları Selim Ege Kaya (5), ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.Ancak Doçent Dr. Elif Kaya, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Şırnak'ın Silopi ilçesinde bina duvarına çarpan otomobildeki Mehmet Kadri Yiğit ile Beytullah Tanrıkulu yaşamını yitirdi.İstanbul Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda 03.00 sıralarında bir cip ile otomobil kazaya karıştı. Kaza yapanlara yardım eden motosiklet sürücüsü A.S. ve bir otomobilin sürücüsüne başka bir araç çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü A.S. ve cipin sürücüsü F.I. olay yerinde hayatını kaybetti. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 45'inci kilometresinde Mehmet Topal'ın kullandığı otomobille Ahmet Demir'in kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada Ceylan Demir ölürken 7 kişi de yaralandı.Sivas'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Ahmer Gürler (48) öldü.Bursa'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Görkem Güneyli ölürken, Berkay Gülmüş yaralandı.