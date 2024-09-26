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Giriş Tarihi: 26.9.2024 01:38

Genç kadına sokak ortasında bıçaklı saldırı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaldırımda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan bir kadın yaralandı. Genç kadının vücudunda kesiklerin oluştuğu öğrenilirken, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen saldırgan gözaltına alındı

İHA
Genç kadına sokak ortasında bıçaklı saldırı

Yeşilyurt Mahallesi'nde akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen S.G'ye arkadan yaklaşan bir kişi bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırdı. Sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan genç kadın kaçmaya çalışırken saldırgan peşine düştü ve aralarında kısa bir kovalamaca yaşandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının vücudunun birkaç bölgesinde kesiklerin oluştuğu öğrenildi.

Polis, iddialara göre akli dengesi yerinde olmayan M.K. isimli kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Genç kadına sokak ortasında bıçaklı saldırı
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