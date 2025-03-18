Genç kadının rahminden çıktı: Tam 7 kilogram!

Yapılan tetkikler sonucu kısa bir süre içerisinde büyük bir kitle olduğu belirlendi. Hemen alınması gerektiğine karar verdiler. Ağrılarımdan duramaz bir haldeydim, karnımda ve sırtımda sürekli ağrı vardı. Şu an çok iyiyim sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" diye konuştu.