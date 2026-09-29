Genç kadının sırtında bıçak kırmıştı! Caninin savunması pes dedirtti: ‘Taşa çarpınca...’





SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



O.K. ise soruşturma aşamasındaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Olay yerine Çelik'i bıçaklamak amacıyla gitmediğini savunan O.K., taraflar arasında alacak verecek meselesi bulunduğunu ileri sürdü. O.K., olay sırasında kendisine taş atıldığını, bunun üzerine cebindeki bıçağı çıkardığını ve bıçağın taşa vurması sonucu kırıldığını öne sürdü. Çevresindekilere karşı kendisini savunduğunu belirten O.K., bıçağı herkese doğru savurduğunu ve Çelik'in bu sırada yaralandığını düşündüğünü söyledi.



"ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETTİĞİ AÇIK"



Savcılık, Çelik'in ve olay yerindeki tanıkların beyanları ile adli muayene raporunu birlikte değerlendirdi. İddianamede, taraflar arasında olay öncesinde husumet bulunması, saldırıda kullanılan bıçağın öldürmeye elverişli olması, darbe sayısı ve şiddeti ile bıçaklanan bölgelerin hayati önem taşıması üzerinde duruldu. O.K.'nin saldırı sırasında "Seni öldüreceğim" demesi, bıçak kırılmasına rağmen eylemini sürdürmesi, saldırının çevredeki kişilerin müdahalesi ve Çelik'in kaçmasıyla sona ermesi de değerlendirmeye alındı.

Savcılık, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde O.K.'nin "öldürme kastıyla hareket ettiğinin açık olduğu" kanaatine vararak, sanığın "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinin kabul edilmesiyle O.K. hakkında Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör