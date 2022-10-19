Genç kıza kâbusu yaşattı

Çan Devlet Hastanesi'nde yaşanan korkunç olay iddiaya göre şöyle gelişti. Çan Sevim Bodur Sağlık Meslek Lisesi üçüncü sınıf öğrencisi İ.T.(17) haftanın üç günü Çan Devlet Hastanesi'nde staj yapıyordu.

MASKESİNİ ZORLA İNDİRMEYE KALKTI

İddiaya göre önceki gün staj için hastaneye giden İ.T. hemşirenin aldığı kan ve idrar örneklerini tahlil yapılmak üzere laborant S.K.'nin odasına götürdü. Kan örneklerini verdiği sırasında iddiaya göre İ.T.'nin kolundan çeken S.K. genç kızın maskesini indirmeye çalıştı.

ANNESİNE ANLATTI

S.K.'nin elinden zorla kurtulan genç kız, durumu önce hastanede staj yapan diğer arkadaşlarına anlattı. Arkadaşlarının zaman zaman tacize uğradığını ve korkudan hiçbir şey yapamadıklarını öğrenen İ.T. eve gittiğinde yaşadıklarını annesine anlattı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kızından duyduklarıyla şoku yaşayan anne S.T. kızı İ.T.'yi de yanına alarak Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından S.K. polis tarafından hastanede gözaltına alındı. Olayın ortaya çıkmasının ardından meslek lisesinde öğrenim gören ve hastane de staj yapan 6 öğrenci daha S.K. hakkında şikayetçi oldu.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ

Yapılan soruşturma da S.K.'nin daha önce de taciz iddiaları nedeniyle görev yerinin birkaç kez değiştirildiği ortaya çıktı. S.K. soruşturma kapsamında açığa alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.