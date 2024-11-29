Genç kızı taciz eden taksici darp edildi: O anlar kamerada!

Olay, Düzce'de bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre taksici Oktay A., aracına binen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Çocuk, durumu babasına anlattı. Çocuğun babası da taksi durağına gelip, Oktay A. ile tartıştı. Tartışmayı duyan 2 kişi, taksiciyi darbetti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.