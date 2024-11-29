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Giriş Tarihi: 29.11.2024 16:42

Genç kızı taciz eden taksici darp edildi: O anlar kamerada!

Düzce’de iddiaya göre bir taksici 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Olay üzerine şoför, 2 kişi tarafından darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

DHA
Genç kızı taciz eden taksici darp edildi: O anlar kamerada!

Olay, Düzce'de bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre taksici Oktay A., aracına binen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Çocuk, durumu babasına anlattı. Çocuğun babası da taksi durağına gelip, Oktay A. ile tartıştı. Tartışmayı duyan 2 kişi, taksiciyi darbetti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Oktay A., kendisini dövenlerin elinden kaçıp kurtulurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Oktay A. sığındığı bir iş yerinde gözaltına alındı, diğer 2 kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

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Genç kızı taciz eden taksici darp edildi: O anlar kamerada!
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