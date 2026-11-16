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Giriş Tarihi: 16.11.2026 18:40

Genç kızın kahreden sonu: 4'üncü kattan düşerek can verdi!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Ayşegül Yıldız 4'üncü kattan düşerek can verdi. Düşmenin nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması amacıyla geniş çaplı inceleme yapıldı.

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Genç kızın kahreden sonu: 4’üncü kattan düşerek can verdi!
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Olay, Evsat Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, zemine düşerek ağır yaralanan 25 yaşındaki Ayşegül Yıldız'a ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşegül Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından apartmanda ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, genç kızın düştüğü değerlendirilen 4'üncü kattaki pencerenin açık olduğunu belirledi. Düşmenin nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması amacıyla geniş çaplı inceleme yapıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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#BEYŞEHİR #KONYA

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Genç kızın kahreden sonu: 4'üncü kattan düşerek can verdi!
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