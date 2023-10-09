Genç komiser, kansere yenildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Beykoz Grup Amirliğinde polis memuru olarak görev yaparken komiserliğe terfi eden Özcan Elmacı, yaklaşık 2 buçuk yıl önce karaciğer kanserine yakalandı. 8 aydan bu yana İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ve durumu ağırlaşan Elmacı, yoğun bakım ünitesine alındı. Evli, 1 çocuk babası Özcan Elmacı dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

KANDIRA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kandıra Karaağaç Köyü'nde yaşayan Cafer ve Hatun Elmacı çiftinin oğulları komiser Özcan Elmacı'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kandıra Karaağaç Mezarlığında toprağa verilecek.