Genç mucitler TEKNOFEST’e hazırlanıyor

Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi'nde kurulan Model Uçak Kulübü, TEKNOFEST'e katılıp yeniden derece elde etmek istiyor. Yaptıkları çalışmalarla katıldıkları Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ve MEB Robot yarışmalarında derece elde eden liseliler, tasarladıkları uçakla bu yılki TEKNOFEST'te de birincilik hedefliyor. Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Müdürü Ramazan İlhan, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan kentte öğrencilerdeki teknolojik bilgiyi üst seviyeye çıkarmak için Model Uçak Kulübü'nü kurduklarını anlattı. Geçen yıl YKS'de Türkiye birincisi çıkardıklarını anımsatan İlhan, her yıl 120 öğrenci alan okullarında akademik çalışmaların yanı sıra kültürel ve teknolojik faaliyetlerde de iddialı olduklarını belirtti.