Genç ressamların gözüyle Türk Dünyası

Türksoy'un kurucu ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan'daki Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan öğrenciler katıldığı yarışmada 53'ü Türkiye'den, 6 ülkeden 219 resim finale kaldı. Safranbolu Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Sümeyye Nur Eroğlu'nun kendi tasarlayarak, 70x100 boyutunda tuval üzerine akrilik boya tekniği ile 11 günde yaptığı "Geleceğin görkemin güzel anası; Ümit köklerinin yaşlı sunası" adlı eseri ile Türkiye birincisi oldu.Birincilik ödülümü Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen törende alan Eroğlu, "Birinci olarak hem okulumu, hem memleketimi hem de ülkemi temsil etmek, benim için anlatılmaz bir duygu ve gurur. Kültürümüz yaşatmak için çalışmalarıma devam edeceğim, hedefim bu konuda akademisyen olarak yoluma devam etmek istiyorum. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Bütün ümidim gençliktedir. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir" dedi.