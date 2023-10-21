Genç tenisçiler Cumhuriyet Kupası için ter döktü

Sporcu ailelerinin de heyecanla takip ettiği turnuvaya toplam 11 şehirden 62 erkek ve 49 kadın sporcu katıldı. Final müsabakalarının ardından tek erkeklerde birincilik kupasını Kuzey Öner kazandı. Zorlu turnuvada ikinci olan genç tenisçi ise Batu Dadak oldu. Tek kadınlarda birinciliği Zeliha Nil Çukurluoğlu kazanırken, ikincilik madalyasını Duru Arslan elde etti.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Çift erkeklerde ve çift kadınlarda da heyecan verici müsabakalar yaşandı. Çift erkeklerde birincilik kupasını kazanan sporcular Artun Polat ve Efe Kalpakçı oldu. Duru Arslan ve Derin Deniz Keser de çift kadınlarda birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada dereceye giren genç tenisçilere kupa ve madalyalarını Türkiye Tenis Federasyonu başhakemlerinden Oğuz Azkara takdim etti. Sporcuları tebrik eden Azkara, kendilerine başarılarla dolu bir kariyer diledi. Turnuva Direktörü Feryal Harbiyeli de hem başarılı tenisçileri kutladı hem de ailelerine spora gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

"GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ ÇOK PARLAK"

11 ili kapsayan zorlu organizasyona ilişkin görüşlerini paylaşan Efe Güray Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Güray, vakıf bünyesinde böyle turnuvalara ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu olduklarını vurguladı. Gençlerin tenise verdiği önemin gittikçe arttığını dile getiren Güray, "Burada mücadele eden gençlerimizin geleceği çok parlak. Birçok genç tenise başlamak için can atıyor. Özellikle üniversitelerin bünyesinde verilen tenis bursları da bu konuda çok verimli oluyor" dedi.

"LİGLERİMİZİN ÖNEM KAZANMASI LAZIM"

Birincilik kupasını kazanan Kuzey Öner ile çiftlerde ikinci olan Kaan Özveren'in kendi sporcuları olduğunu belirten İncek Tenis Plus Yönetim Kurulu Başkanı Okan Ünalmışer ise yaptığı değerlendirmede, "Tenis ülkemizde gelişiyor ama biraz daha zamana ihtiyacımız var. Liglerimizin biraz daha önem kazanması lazım. Bütün yaş gruplarında liglerin yeniden gelmesi gerekiyor. Ayrıca genç sporcuların para kazanabileceği bir sistem de oturtulmalı" şeklinde konuştu.