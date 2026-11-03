Genç turist otelde ölü bulundu

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde bir otelde konaklayan 27 yaşındaki İngiliz turist Hussain Ash, küvette ölü bulundu. Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Hussain Ash, en son 27 Ekim'de saat 22.30 sıralarında odasına girdi. 31 Ekim'de 16.40 sıralarında odaya giren temizlik görevlisi, turisti küvet içerisinde hareketsiz halde buldu. Otele gelen 112 Acil Sağlık ekipleri turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Turistin vücudunda şişlik ve morluklar bulunduğu, ilk incelemede ise herhangi bir darp, cebir veya yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.