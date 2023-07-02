Genç yaşta gelmek en güzeli

Mekke'de hac görevlerini tamamlamanın gurur ve mutluluğunu yaşayan hacılar duygularını SABAH'a anlattı.Ankara'dan geliyorum. Kutsal topraklarda duygulanıyoruz.. Genç yaşta hacca gelmek daha faydalı olur.Kutsal topraklara ilk defa geldim. Türkiye'den gelen hacı adaylarının yaş ortalaması çok yüksek. Keşke daha gençken gelseydim. Gençler hac görevini yapsınlar. İmkânı olan gençler haccı ertelemesin. Anne ve babalar gençlere destek olsunlar.İlk defa hacca geldik. 13 senedir bekliyorduk. Şeytan taşlamaya gittik. 3 saat gidiş, 3 saat dönüş de oldu ama hiç yorulmadık. Kâbe'yi özleyeceğiz. Allah tüm Müslümanlara nasip etsin. Allah burada öyle kuvvet veriyor ki her yere yürüyebiliyorsunuz.İki defa umreye gelmiştim. İlk defa hacca gelmiş olduk. Arafat'a çıkmak ve şeytan taşlamak zor olmadı.