Gençler GençKart’a kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği GençKart uygulaması, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Proje kapsamında, 18 yaşına giren gençler 1 yıl boyunca müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebilecek. GençKart başvuruları, dün 10.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. 18 yaşına girdikleri gün itibarıyla 1 yıl boyunca bu uygulamadan yararlanabilecek olan gençler, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile AKM ve CSO Ada Ankara'da düzenlenen özel etkinliklerden 1 kereye mahsus olmak üzere ücretsiz yararlanabilecek. GençKart uygulaması yürürlüğe girdikten sonra açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gençlerin her daim yanında olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. 18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği bu kültür ve sanat projemiz ile bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri ücretsiz olacak. Gençler, GençKart başvurularınızı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.