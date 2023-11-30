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Giriş Tarihi: 30.11.2023 16:13

Gençler İklim Değişikliği ile Mücadele için tek yürek

Gençlerde iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak ve gençlik merkezleri ve gençlik çalışmalarında iklim değişikliği farkındalığı oluşturmak için neler yapılabilir konusunda gençlerin bakış açısıyla politika önerileri hazırlandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Gençler İklim Değişikliği ile Mücadele için tek yürek

Erasmus+ KA154-YOU Gençlik katılımı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Gençlik Perspektifinden İklim Değişikliği ve Gençlik Çalışmalarına Yönelik Uygulanabilir Politikalar Projesi Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ortaklığında Gaziantep ve Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri iştirakçiliğinde yürütülüyor.

Proje kapsamında kısa film, resim, karikatür, slogan ve geri dönüşüm alanında 20 yarışma, Ordu ve Gaziantep İllerinde 2 çalıştay programı, Ankara'da fidan dikimi ve plogging etkinliği, iklim değişikliği ve çevre paneli gerçekleştirildi.

7 BÖLGEDEN 64 GENÇ BİR ARAYA GELDİ

İklim değişikliği ile mücadele ve çevrenin korunması kapsamında gerçekleştirilmesi gerekli önlemler ile ilgili Ordu ve Gaziantep İllerinde gerçekleştirilen çalıştay programları kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen 64 gencin hazırlamış olduğu politika önerileri 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Gençlik Perspektifinden İklim Değişikliği ve Çevre Zirvesi Ankara programında karar vericiler ile paylaşıldı.

Program çeşitli kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, çelitli üniversite ve bölümlerden gelen akademisyenler, Ankara Valiliği ve çeşitli kurumlardan gelen karar vericiler ve 200 gencin katılımı ile gerçekleştirildi. Bugüne kadar Proje ile 1000'i aşkın gence ulaşıldı.

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Gençler İklim Değişikliği ile Mücadele için tek yürek
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